Боротьба за гендерну рівність: в Ісландії пройде масовий страйк, до якого приєднається прем'єр

15:25 23 жовтня Київ, Україна

Десятки тисяч жінок і небінарних людей по всій Ісландії, включно з прем'єр-міністром Катрін Якобсдоттір, проведуть всенаціональний страйк, який покликаний повторити захід, проведений 48 років тому.

Як пише The Guardian, 25 жовтня жінки припинять роботу – як оплачувану, так і неоплачувану.



Організатори сподіваються, що жіночий страйк, серед підтверджених учасників якого є працівники рибної промисловості, вчителі, медсестри та прем'єр-міністр Катрін Якобсдоттір, продемонструє, що суспільство може опинитися в безвиході без жінок. Захід також має привернути увагу до постійного гендерного розриву в оплаті праці в країні та поширеного гендерного та сексуального насильства.



Востаннє такий повномасштабний захід проводився в 1975 році, коли 90% ісландських жінок відмовилися працювати в рамках "kvennafrí" (жіночий вихідний день), що призвело до кардинальних змін, зокрема обрання вперше у світі жінки президентом країни.



У той самий час, організатори страйку, деякі з яких брали участь у страйку 1975 року, кажуть, що основна вимога щодо оцінки жіночої праці залишається незадоволеною ці 48 років.



Незважаючи на те, що ісландські жінки вважаються світовими лідерами в галузі гендерної рівності, у деяких професіях вони все ще заробляють на 21% менше чоловіків, а понад 40% жінок стикалися з гендерними проблемами чи сексуальним насильством.



Організатори страйку також зазначають, що робота, традиційно пов'язана з жінками, така як прибирання та догляд, як і раніше, недооцінюється і оплачується недостатньо.



Хоча з 1975 року жіночі страйки проходили, але це перша акція, яка триватиме повний день. Вона проходитиме під гаслом "Kallarðu þetta jafnrétti?" ("Ви називаєте це рівністю?") і планується приблизно 40 різними організаціями.



Жінок та небінарних людей по всій країні закликають не виконувати жодну оплачувану чи неоплачувану роботу у вівторок, зокрема домашні справи вдома, «щоб продемонструвати важливість їхнього внеску у суспільство».



Очікується, що щонайменше 25 000 осіб відвідають захід у центрі столиці країни Рейк'явік, і ще більше візьмуть участь у 10 інших заходах по всій країні, що, ймовірно, стане найбільшим страйком жінок в Ісландії.



Оголошуючи про свою участь у заході, прем'єр-міністр Катрін Якобсдоттір сказала, що очікує, що офіс прем'єр-міністра припинить роботу.

"Передусім, я виявляю солідарність з ісландськими жінками", - сказала вона.

Учасники страйку закликають усунути гендерний розрив у оплаті праці шляхом публікації заробітної плати працівників у професіях, де домінують жінки, а також заходів проти гендерного та сексуального насильства.