Боротьба з тероризмом: Туреччина завдала авіаударів по північному Іраку

10:18 02 жовтня Київ, Україна

Туреччина у неділю, 1 жовтня, провела повітряну військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану на півночі Іраку. Як наслідок, знищено загалом 20 цілей організації.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.



У заяві, опублікованій на сторінці міністерства в соціальних мережах, зазначається, що ударів було завдано відповідно до права на самооборону.

"З метою ліквідації терористичних загроз, а також для забезпечення безпеки кордонів Туреччини, 1 жовтня 2023 р. о 21.00 відповідно до права на самооборону, що випливає зі статті 51 Статуту ООН, було завдано авіаударів по об'єктах терористів у районах Метіна, Хакурк, Канділь Гара на півночі Іраку", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, в результаті авіаударів знищено загалом 20 об'єктів - це печери, сховища, бункери, укриття та склади, які використовуються членами Робочої партії Курдистану і в яких, ймовірно, переховувалися її високопоставлені представники. У Міноборони Туреччини наголосили, що боротьба триватиме до останнього терориста.