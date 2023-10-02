Боротьба з тероризмом: Туреччина завдала авіаударів по північному Іраку

Туреччина у неділю, 1 жовтня, провела повітряну військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану на півночі Іраку. Як наслідок, знищено загалом 20 цілей організації.
Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.
У заяві, опублікованій на сторінці міністерства в соціальних мережах, зазначається, що ударів було завдано відповідно до права на самооборону.
У заяві, опублікованій на сторінці міністерства в соціальних мережах, зазначається, що ударів було завдано відповідно до права на самооборону.
За даними відомства, в результаті авіаударів знищено загалом 20 об'єктів - це печери, сховища, бункери, укриття та склади, які використовуються членами Робочої партії Курдистану і в яких, ймовірно, переховувалися її високопоставлені представники. У Міноборони Туреччини наголосили, що боротьба триватиме до останнього терориста.
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