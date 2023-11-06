Боротьба з порушенням санкцій: британський бізнес зізнається у зв'язках із росією

18:58 06 листопада Київ, Україна

Прагнучи пом'якшити покарання, понад 100 британських компаній добровільно зізналися у порушенні британських санкцій проти росії.

Про це пише Financial Times.



Як зазначає видання, широкомасштабне введення санкцій Великобританією є складною проблемою для британського бізнесу. Враховуючи значну інтеграцію росії у світову економіку, багато британських компаній підтримують постійні ділові відносини з російськими підприємствами, що ускладнює дотримання санкцій. Визнаючи цю складність, стратегія дотримання санкцій Великобританії заохочує співпрацю та добровільне розкриття інформації.



Запровадження санкцій проти росії має вирішальне значення як підтримки цілісності міжнародного порядку, так і підтримки верховенства закону. Незважаючи на тверду позицію Великобританії щодо дій росії в Україні та запровадження санкцій для стримування подальшої агресії, проблеми правозастосування наголошують на складній природі глобальної економіки та перешкодах на шляху ізоляції такої країни, як росія, пише FT.



Режим санкцій Великобританії проти росії є частиною ширших зусиль західних країн щодо притягнення рф до відповідальності за її дії в Україні. США та ЄС також запровадили санкції проти росії, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення. Хоча ці санкції суттєво вплинули на російську економіку, їхня ефективність обмежена інтеграцією росії у світову економіку, йдеться у матеріалі.