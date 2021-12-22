Боротьба з "історичними нігілістами": в Китаї створили гарячу лінію для доносів

У Китаї створили гарячу лінію для доносів на користувачів в Інтернеті, які ставлять під сумнів версію історії Комуністичної партії напередодні її 100-річчя.
Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на управління з питань кіберпростору КНР.
Організатори гарячої лінії пообіцяли, що таким чином покінчать з "історичними нігілістами".
Користувачі Інтернету матимуть можливість повідомляти про інших користувачів, які спотворюють історію партії, нападають на її керівництво і політику, обмовляють національних героїв і заперечують "перевагу соціалістичної культури" онлайн.
Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на управління з питань кіберпростору КНР.
Організатори гарячої лінії пообіцяли, що таким чином покінчать з "історичними нігілістами".
Користувачі Інтернету матимуть можливість повідомляти про інших користувачів, які спотворюють історію партії, нападають на її керівництво і політику, обмовляють національних героїв і заперечують "перевагу соціалістичної культури" онлайн.
"Історичним нігілізмом" в Китаї заведено вважати скептицизм з приводу минулих подій, пов'язаних з діяльністю Комуністичної партії.
Інтернет в КНР знаходиться під щільною цензурою і більшість зарубіжних соціальних мереж, пошукових систем і новинних агентств заборонені.
Особи, відповідальні за Інтернет в Китаї, часто посилюють цензуру і онлайн-нагляд перед великими подіями, включаючи історичні річниці, політичні збори і спортивні заходи.
У повідомленні Управління з питань кіберпростору не уточнюється, які покарання будуть застосовані до тих, про кого надійдуть повідомлення на гарячу лінію, але користувачі мережі в Китаї вже відбували тюремні ув'язнення і піддавалися іншим юридичним покаранням за публікацію матеріалів, які критикують керівництво, політику та історію країни.
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