Боротьба з "історичними нігілістами": в Китаї створили гарячу лінію для доносів

08:48 14 квітень Київ, Україна

У Китаї створили гарячу лінію для доносів на користувачів в Інтернеті, які ставлять під сумнів версію історії Комуністичної партії напередодні її 100-річчя.



Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на управління з питань кіберпростору КНР.



Організатори гарячої лінії пообіцяли, що таким чином покінчать з "історичними нігілістами".



Користувачі Інтернету матимуть можливість повідомляти про інших користувачів, які спотворюють історію партії, нападають на її керівництво і політику, обмовляють національних героїв і заперечують "перевагу соціалістичної культури" онлайн.

"Деякі з прихованими мотивами... поширюють в Інтернеті нігілістичні інтерпретації, зловмисно спотворюючи, очорнюючи і заперечуючи історію партії", - сказали в Управлінні з питань кіберпростору КНР.

"Ми сподіваємося, що більшість користувачів Інтернету будуть активно грати свою роль у нагляді за суспільством... і з ентузіазмом повідомляти шкідливу інформацію", - йдеться в повідомленні.



"Історичним нігілізмом" в Китаї заведено вважати скептицизм з приводу минулих подій, пов'язаних з діяльністю Комуністичної партії.



Інтернет в КНР знаходиться під щільною цензурою і більшість зарубіжних соціальних мереж, пошукових систем і новинних агентств заборонені.



Особи, відповідальні за Інтернет в Китаї, часто посилюють цензуру і онлайн-нагляд перед великими подіями, включаючи історичні річниці, політичні збори і спортивні заходи.



У повідомленні Управління з питань кіберпростору не уточнюється, які покарання будуть застосовані до тих, про кого надійдуть повідомлення на гарячу лінію, але користувачі мережі в Китаї вже відбували тюремні ув'язнення і піддавалися іншим юридичним покаранням за публікацію матеріалів, які критикують керівництво, політику та історію країни.