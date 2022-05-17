Боротьба з COVID: Грузія зупинить громадський транспорт

20:15 12 серпня Київ, Україна

З метою запобігання поширенню коронавірусу, в Грузії вводяться нові обмеження, зокрема, з 14 серпня по 4 вересня припинить роботу громадський транспорт.



Про це оголосив голова оперативного штабу міжвідомчої координаційної ради по боротьбі з COVID-19 Георгій Гібрадзе, пише "Ехо Кавказу".



Обмеження не будуть стосуватися міжміського транспорту.



Крім того, забороняється проведення масових заходів - концертів, фестивалів і спортивних турнірів, крім міжнародних змагань. Призупинять роботу дитячі розважальні центри.



Ще одне обмеження торкнеться роботи ресторанів і кафе. Вони будуть відкриті тільки до 23:00. Зараз заклади працюють до 24:00.



Державним відомствам і приватним компаніям уряд рекомендує максимально перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи.



Грузія зараз знаходиться на піку четвертої хвилі коронавірусу і є одним зі світових лідерів за темпами поширення інфекції. За останню добу в країні було виявлено 5128 нових випадків зараження, померли 49 пацієнтів.



Раніше прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що уряд не планує нових жорстких обмежень економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".



Тепер в Міністерстві охорони здоров'я Грузії допускають, що в країні доведеться розгортати польові госпіталі для коронавірусних хворих.