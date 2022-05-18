Бомба в машині: в Афганістані загинув заступник губернатора столиці

13:12 16 грудня Київ, Україна

Заступник губернатора міста Кабула Махбубулла Мохеб убитий 15 грудня внаслідок терористичного акту. Машина, в якій їхав чиновник, вибухнула.
 
За даними силовиків, під його машину була закладена магнітна бомба, відома як "бомба-липучка".
 
Про це пише BBC з посиланням на представників служби безпеки.

Під час вибуху також загинув секретар Мохеба. Поранено двох охоронців заступника губернатора.

За теракт ніхто ще на себе відповідальність не взяв, відзначає видання.
фото: место взрыва автомобиля замгубернатора Кабула
Додається, що раніше заступник члена ради провінції загинув під час подібного нападу в західній провінції Гор. Один член ради і водій були поранені.