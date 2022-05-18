Бомба в машині: в Афганістані загинув заступник губернатора столиці

13:12 16 грудня Київ, Україна

Заступник губернатора міста Кабула Махбубулла Мохеб убитий 15 грудня внаслідок терористичного акту. Машина, в якій їхав чиновник, вибухнула.

За даними силовиків, під його машину була закладена магнітна бомба, відома як "бомба-липучка".

Про це пише BBC з посиланням на представників служби безпеки.





Під час вибуху також загинув секретар Мохеба. Поранено двох охоронців заступника губернатора.





За теракт ніхто ще на себе відповідальність не взяв, відзначає видання.

Додається, що раніше заступник члена ради провінції загинув під час подібного нападу в західній провінції Гор. Один член ради і водій були поранені.