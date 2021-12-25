Болтон: США не повинні домагатися повернення санкцій проти Ірану

10:15 17 серпень Київ, Україна

Екс-помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив про те, що Дональд Трамп прийняв вірне рішення щодо виходу країни з ядерної угоди в травні 2018 року.

Він упевнений, що Вашингтону не слід намагатися запустити процедуру повернення санкцій ООН щодо Тегерана.

Болтон констатував, що США більше не є стороною Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. "Трамп вчинив правильно, коли вийшов з угоди в травні 2018 року", - зазначив колишній радник американського лідера. Як він додав, "ті, хто виступають на підтримку угоди, заявляють, що Вашингтон, вийшовши з угоди, втратив можливість звертатися до її положень". "Вони мають рацію. Було б дуже зручно стверджувати, що ми беремо участь в угоді наполовину - в тих цілях, які ми бажаємо, але не в тих, які нам не потрібні", - сказав він.

Болтон є прихильником проведення жорсткої політики США щодо Ірану. Він виступав за вихід Вашингтона з СВПД. Як вважає колишній помічник Трампа, США "надають легітимність" СВПД, намагаючись запустити процедуру повернення санкцій ООН проти Тегерана.

У суботу Трамп заявив, що Вашингтон на наступному тижні почне працювати над запуском процедури повернення антиіранських санкцій ООН. Для цього США можуть спробувати задіяти механізм вирішення спорів у рамках СВПД. Вашингтон вийшов з угоди в травні 2018 року, після чого оголосив про початок кампанії надання "максимального тиску" на Тегеран.

14 серпня резолюція США щодо продовження збройового ембарго відносно Ірану не набрала потрібної кількості голосів в Раді Безпеки ООН.