Болтон: якщо переможе Трамп, США може вийти з НАТО

Екс-радник з нацбезпеки США Дон Болтон вважає, що якщо на президентських виборах перемогу здобуде Трамп, то є ймовірність того, що йому вдасться вивести США з НАТО.
Болтон порадив ЄС в разі перемоги Дональда Трампа на виборах підтримувати дипломатичні відносини з Вашингтоном здебільшого через Конгрес.
Болтон порадив ЄС в разі перемоги Трампа на виборах, намічених на 3 листопада, підтримувати дипломатичні відносини з Вашингтоном здебільшого через Конгрес.
При цьому Болтон вважає, що опитування громадської думки, згідно з якими найбільш ймовірний кандидат від демократів на виборах глави держави Джозеф Байден випереджає Трампа, ще ні про що не говорять.
Раніше він представив у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробиці процесу формування політики в Білому домі протягом півтора років. 71-річний політик, відомий своїми вкрай консервативними поглядами, на 592 сторінках викладає погляд з-за лаштунків на те, які чинники впливали на формування зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа і на його відносини з лідерами інших країн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі