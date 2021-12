Болтон: якщо переможе Трамп, США може вийти з НАТО

20:44 03 серпень Київ, Україна

Екс-радник з нацбезпеки США Дон Болтон вважає, що якщо на президентських виборах перемогу здобуде Трамп , то є ймовірність того, що йому вдасться вивести США з НАТО.

Болтон порадив ЄС в разі перемоги Дональда Трампа на виборах підтримувати дипломатичні відносини з Вашингтоном здебільшого через Конгрес.

"Вихід з НАТО схвалює лише жменька республіканців. Але якщо він [Трамп] переможе, то цей бар'єр може бути подоланий ", - вважає Болтон. "Хто знає, що він зробить під час другого терміну?" - задався питанням екс-помічник президента США.

"Палата представників і Сенат можуть виступити проти президента. Якщо справа дійде до виходу з НАТО або виведення значної частини військ з Європи, то це може наштовхнутися на сильну протидію як демократів, так і республіканців ", - вважає він. "У зв'язку з цим європейцям потрібно порадити звернутися до Конгресу", - додав колишній помічник Трампа.

При цьому Болтон вважає, що опитування громадської думки, згідно з якими найбільш ймовірний кандидат від демократів на виборах глави держави Джозеф Байден випереджає Трампа, ще ні про що не говорять.

"Ніколи не слід недооцінювати здатність Демократичної партії програвати вибори", - зауважив Болтон.

Раніше він представив у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробиці процесу формування політики в Білому домі протягом півтора років. 71-річний політик, відомий своїми вкрай консервативними поглядами, на 592 сторінках викладає погляд з-за лаштунків на те, які чинники впливали на формування зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа і на його відносини з лідерами інших країн.