Велика кількість угорців незадоволена проросійською політикою Орбана

19:56 07 вересня Київ, Україна

Зросла кількість угорців, незадоволених проросійською зовнішньою політикою прем'єр-міністра Віктора Орбана у контексті війни в Україні.

Про це свідчать дані опитування Publicus Institute для опозиційного видання Nepszava.



Зазначається, що співвідношення незадоволених та задоволених політикою уряду було абсолютно однаковим у лютому (46%-46%), у квітні переважали задоволені політикою уряду Орбана (56%), але зараз тенденція змінилася: незадоволених 50%, а задоволених лише 40%.



Ще більший зсув спостерігається у поглядах, якщо поставити питання так: наскільки ви задоволені тим, як уряд реагував на війну досі? У лютому задоволено було 60% опитаних, у квітні - 66%, але до серпня група задоволених знизилася до 42%, а група незадоволених зросла до 52%.



Зросла кількість очікуючих від прем'єр-міністра Віктора Орбана суворішого, ніж зараз, засудження росії за напад на Україну (до 48%). 34% респондентів не потребують цього, 18% не відповіли на запитання. При цьому набагато менше прихильників уряду Орбана (15%) хочуть бачити жорсткіші дії прем'єр-міністра, ніж опозиція (88%).



У березні 86% погодилися, що Угорщина не підтримує Україну зброєю, а 79% погоджуються з тим, що Угорщина приймає всіх біженців з України. У цих двох питаннях відсоток тих, хто згоден із діями влади, знизився до 79 та 68 відсотків відповідно. 64% респондентів також погоджуються з тим, що Угорщина не пропускає через свою територію зброю в Україну.



Загалом 23% вважають, що Угорщина мала надати більше допомоги Україні, 48% вважають рівень допомоги приблизно достатнім. 12% хотіли б, щоб допомога була меншою, тоді як 8 відсотків вважають, що потрібно було допомогти іншим способом, не обов'язково більше чи менше.



У лютому 64% опитаних кваліфікували війну в Україні як російську агресію, у квітні лише 56%. Виходячи з даних, отриманих у серпні, це твердження знову підтримується 63%. Однак 19% учасників опитування все ж таки вважають, що війна більше оборонна з боку росії, а 17% важко або не захотіли відповісти.



Серед випускників університетів надзвичайно висока частка тих, хто кваліфікує подію як агресію (80%), так само вважає переважна більшість мешканців Будапешта (77%).



Раніше опитування лояльної до влади організації Századvég показали, що переважна більшість угорців не підтримують санкції ЄС щодо росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з постачанням зброї Україні державами-членами ЄС.