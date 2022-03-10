Більшість шотландців хочуть незалежності

18:49 14 жовтень Київ, Україна

Згідно з новим опитуванням, явна більшість шотландців проголосували за незалежність країни від Великобританії, це найвищий рівень підтримки незалежності, коли-небудь виявлений в ході опитування в Шотландії.

За результатами опитування Ipsos Mori / STV, 55% шотландців підтримують незалежність країни, і лише 39% висловилися проти. Решта не визначилися. Це найвищий рівень підтримки незалежності, коли-небудь виявлений в ході опитування в Шотландії.



Опитування показало, що 76% шотландців незадоволені роботою Бориса Джонсона як прем'єр-міністра Великобританії, і тільки 19% задоволені ним. Для порівняння: 72% шотландців кажуть, що задоволені роботою, яку виконує перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.



Керівна Шотландська національна партія наполягає на проведенні другого референдуму про незалежність напередодні виборів до парламенту Шотландії в наступному році.

"Це знакове опитування, яке показує, що незалежність тепер стала незмінною волею більшості людей в Шотландії", - сказала член шотландського парламенту від SNP Кейт Браун.

Опитування проводилося Ipsos MORI в період з 2 по 9 жовтня. У ньому взяли участь 1045 шотландців.