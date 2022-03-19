Більшість росіян схвалює ідею збройного вторгнення РФ на території країн ЄС

18:19 18 березня Київ, Україна

75,5% росіян схвалюють ідею збройного вторгнення до наступної країни і вважають, що нею має стати Польща, згідно з опитуванням, проведеним компанією Active Group. Також 41% росіян вважають, що наступними мають стати країни Балтії. Майже стільки ж (39,6%)

вважають, що наступними мають стати колишні країни-сателіти СРСР – Болгарія, Чехія, Словаччина чи Угорщина.

Також майже 75% респондентів тією чи іншою мірою допускають застосування ядерної зброї урядом своєї країни.. Категорично негативне ставлення до використання ядерної зброї лише 25,5% росіян. Серед опитаних 40,3% вважають допустимою ядерну

атаку, а 34,3% тією чи іншою мірою підтримують таке можливе рішення влади РФ.

Згідно Active Group, опитування проводилося в період з 11 – 14 березня 2022 методом CATI (телефонне інтерв'ю з використання комп'ютера). Усього опитано 1557 респондентів. Теоретична похибка за довірчої ймовірності 0,95 не перевищує 2,5%. Особливістю даного проекту було те, що дзвінки здійснювалися за допомогою месенджера Viber, а інтерв'юери не говорили, що вони дзвонять з України та при цьому використовували тимчасові номери для дзвінків (номери куплені через послуги продажу віртуальних номерів).