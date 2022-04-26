Найбільше ППП в ЄС було видано українцям

21:07 27 листопада Київ, Україна

За даними Євростату, за 2019 рік 757 тисяч українських громадян отримали посвідку на проживання (ППП) в країнах Євросоюзу - це перше місце серед всіх одержувачів.



Приблизно чотири з п'яти дозволів українцям було видано Польщею. Робота була основною причиною, 87% документів були видані з цієї причини.

На другому місці за кількістю отриманих дозволів - громадяни Марокко (133 тисячі дозволів, 47% були видані в Іспанії). На третьому - громадяни Індії (131 тисяча, 19% в Німеччині). Громадяни Марокко та Індії отримали 35% всіх перших дозволів на проживання, виданих ЄС в минулому році.



Возз'єднання з сім'єю було переважною причиною видачі громадянам Марокко (59%), освіта - для китайців (40%) і громадянам США (37%). Інші причини, а саме статус біженця і додатковий захист, переважали у сирійців (65%).



Всього ж в 2019 році Євросоюз видав близько трьох мільйонів перших посвідок на проживання для громадян країн, що не входять в ЄС. Це на 6% (або 163 тисячі) більше в порівнянні з роком раніше. Чверть дозволів видала Польща.



