Велика сімка прагне обмежити експорт алмазів із росії

08:32 19 травня Київ, Україна

На саміті G7, який пройде в японській Хіросімі, країни, що входять до "Великої сімки", планують ухвалити декларацію, спрямовану на обмеження експорту необроблених алмазів з росії, який продовжує приносити країні-агресору мільярди доларів.

Чиновник ЄС назвав «відстеження діамантів» «вирішальним» питанням, наголосивши на ролі різних учасників ланцюжка виробництва діамантів. Представник ЄС пояснив, що на даному етапі угоди досягнуто не буде, але висловив упевненість у тому, що переговори в Хіросімі прокладуть шлях до створення механізму відстеження, а потім і запровадження необхідних обмежень.



Індія, названа «ключовим гравцем» в діамантовій галузі, повинна розглядатися як важливий гравець у санкціях G7. ЄС хотів би обережно взаємодіяти з такими країнами, як Індія, де алмазна промисловість «дуже важлива», додав чиновник, не лише «з погляду цифр, а й з погляду політики та символіки».

Нагадаємо, що Польща у квітні представила пропозицію про новий набір санкцій проти росії, включаючи заборону на імпорт нафти та алмазів. Дебати щодо цього питання в ЄС проходили, однак, непросто.



У той час, як деякі держави закликали до введення санкцій, Бельгія (нагадаємо, що в бельгійському Антверпені знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами), відкинула запропоновані обмеження.



Алмазний центр в Антверпені заявив, що, якщо санкції буде введено, він втратить близько 30% свого бізнесу, що буде вигідно конкуруючим з ним бізнес-структурам ОАЕ та Індії.

Два представники «Великої сімки» заявили, що завдання полягає у розробці нових технологій відстеження, щоб мати можливість визначити джерела алмазів, що потребуватиме часу та ускладнить запровадження санкцій у короткостроковій перспективі.