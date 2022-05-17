Велика сімка планує виділити Україні 15 млрд євро

18:13 17 травня Київ, Україна

Новий фінансовий пакет допомоги виділять Україні країни Великої сімки у розмірі 15 млрд євро.

Як повідомив високопоставлений представник уряду Німеччини, рішення мають ухвалити на зустрічі в Бонні цього тижня.



Зазначається, що пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від кредитів, не потрібно повертати.



За словами чиновника, половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 млрд доларів запропонували США.