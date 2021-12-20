Велика сімка обговорить нові санкції проти Росії

09:40 13 грудень Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 13 грудня, планують обговорити можливі нові санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну.

Про це повідомляють джерела у дипломатичних колах.



На тлі напруги, що панує останніми тижнями через неясність намірів Російської Федерації, що накопичила понад 100 тис. військових біля кордонів з Україною, західні партнери численними заявами попереджають Кремль, що у разі військової ескалації будуть серйозні наслідки.



Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готовий застосувати всі інструменти, а також вивчає способи підвищити внутрішню стійкість України.



У вихідні з'явилася заява країн «Групи семи» із попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент РФ Володимир Путін нападе на Україну.



Нагадаємо, глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії "стратегічною помилкою".



Як повідомлялося раніше, Великобританія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила глава британського Міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.



За її словами, вона планує працювати з партнерами, щоб переконатися, що вільні демократичні країни мають можливість отримати альтернативу російським постачанням газу.



Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО "ризик масштабного конфлікту в Європі".



Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.



Зазначимо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі до НАТО.



Нагадаємо, президент США Джозеф Байден здійснив 7 грудня відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. У ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами у разі вторгнення в Україну.