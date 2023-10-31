Велике постачання допомоги в Сектор Гази: 33 вантажівки з ліками та продовольством

До Сектору Гази надійшла найбільша гуманітарна допомога з моменту відновлення поставок. Тридцять три вантажівки привезли ліки, воду та продовольство.
Про це повідомляє The Israel Times.
Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти.
Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур. Як повідомляють в ООН, цього вкрай мало: Газа терміново потребує продовольства, медикаментів та палива для лікарень у набагато більших обсягах.
Агентство AFP за словами неназваного представника США повідомляє, що Ізраїль, який контролює пропуск вантажів до Гази і з єгипетського боку, пообіцяв пропускати туди 100 фур з гуманітарною допомогою щодня. Це, як вважає ООН, забезпечить лише мінімальні потреби населення у Секторі Гази.
Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти.
Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур. Як повідомляють в ООН, цього вкрай мало: Газа терміново потребує продовольства, медикаментів та палива для лікарень у набагато більших обсягах.
Агентство AFP за словами неназваного представника США повідомляє, що Ізраїль, який контролює пропуск вантажів до Гази і з єгипетського боку, пообіцяв пропускати туди 100 фур з гуманітарною допомогою щодня. Це, як вважає ООН, забезпечить лише мінімальні потреби населення у Секторі Гази.
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