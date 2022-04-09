Болівія: автобус з пасажирами впав у прірву, 34 людини загинули

14:31 13 липня Київ, Україна

Поблизу болівійської столиці Сукре пасажирський автобус зірвався в більш ніж стометрову прірву, 10 людей отримали поранення, 34 загинули.

При цьому місткість автобуса - 32 людини, повідомляє NU.

Автобус у понеділок рухався з селища Потоло в столицю Сукре, однак недалеко від міста Чатакіла впав з висоти 150 м. Причиною події могла стати помилка водія.

Місцева газета Página Siete вже назвала трагедію найстрашнішою аварією цього року в Болівії.



Раніше в березні щонайменше 20 людей загинули і ще десять отримали поранення в результаті схожого інциденту на дорозі між Санта Круз де ля Сьєррою і Кочабамбою.