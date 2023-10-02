Болгарія заборонить в'їзд автомобілів із російськими номерами

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів і хочу зазначити, що для вантажівок вона діє вже кілька місяців", - сказав Златанов.