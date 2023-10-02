Болгарія заборонить в'їзд автомобілів із російськими номерами

Болгарія 2 жовтня заборонить в'їзд автомобілів із російськими номерами, повідомив голова прикордонної поліції країни Антон Златанов.
Златанов не зміг уточнити, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.
Раніше аналогічну заборону запровадили Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія. Із завтрашнього дня машини з російськими номерами не зможуть в'їхати до Норвегії.
Що відомо про заборону на в'їзд до ЄС авто з реєстрацією росії
8 та 12 вересня Європейська комісія опублікувала оновлені рекомендації щодо проміжного ввезення, у тому числі транспорту з російською реєстрацією.
- З 12 вересня громадянам із зареєстрованими у росії транспортними засобами заборонили в'їзд до ЄС з Латвії.
- Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами росії з 10 ранку 13 вересня.
- Литва також поінформувала, що не пускатиме автомобілі з російськими номерами, окрім тих, що прямують до Калінінграда.
- З 16 вересня в'їзд російських легкових автомобілів заборонила Фінляндія.
- З 3 жовтня у Норвегії набудуть чинності обмеження на в'їзд на територію королівства автомобілів із російськими номерами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі