Болгарія вивела з-під санкцій російських постачальників палива

16:32 06 жовтня Київ, Україна

Через складну ситуацію з пальним у країні, новий уряд Болгарії вивів з-під санкцій російські компанії-постачальники палива.

Починаючи з 10 жовтня болгарським фірмам буде дозволено укладати держконтракти та рамкові угоди з російськими фірмами. Послаблення діятиме аж до кінця 2024 року.

"Виняток запроваджується у зв'язку з необхідністю забезпечення автомобільним паливом для нормальної роботи державних органів та інших структур з метою охорони громадського порядку, життя та здоров'я громадян Болгарії та національної безпеки", - повідомили у пресслужбі болгарського кабміну.

"Лукойл Болгарія" - головний російський оператор моторного палива в Болгарії. Компанії належить нафтопереробний завод «Лукойл Нафтохм Бургас» та мережа заправних станцій. Мінфін країни раніше заявляв, що має намір домогтися від Євросоюзу відстрочки на заборону купівлі палива щонайменше до кінця 2024 року. На початку вересня представники "Лукойлу" зустрілися в Софії з президентом Болгарії Руменом Радєвим. Тоді Радєв назвав компанію найважливішою складовою болгарської економіки.



Більше того, наприкінці серпня новий уряд Болгарії вирішив повернутися до переговорів про постачання російського газу, постачання якого було припинено у квітні через відмову платити «у рублях».