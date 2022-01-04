Болгарія висилає російського дипломата і просить допомоги Москви

Влада Болгарії оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата і звернулася по допомогу до Москви в розслідуванні чотирьох вибухів на болгарських збройових заводах в період з 2011 по 2020 рік.
Про це йдеться в заяві МЗС Болгарії.
У свою чергу, в МЗС РФ пообіцяли відповісти на це рішення. "Підуть заходи у відповідь", - вказали в дипвідомстві ТАСС.
У той самий час прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні назвав дії Чехії і Болгарії "шизофренічною позицією".
У той самий час прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні назвав дії Чехії і Болгарії "шизофренічною позицією".
Нагадаємо, влада Болгарії підозрює шістьох громадян Росії в організації в період з 2011 по 2020 рік чотирьох вибухів на збройових заводах країни. На них зберігалася продукція, що належить болгарському торговцю зброєю Еміліяну Гебреву.
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