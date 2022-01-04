Болгарія висилає російського дипломата і просить допомоги Москви

15:31 29 квітень Київ, Україна

Влада Болгарії оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата і звернулася по допомогу до Москви в розслідуванні чотирьох вибухів на болгарських збройових заводах в період з 2011 по 2020 рік.

Про це йдеться в заяві МЗС Болгарії.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія оголосить ще одного російського дипломата персоною нон грата і попросить правоохоронні органи Росії надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення речових доказів при пожежі і спробі отруєння трьох болгарських громадян, щоб громадяни, які вчинили ці злочини, були знайдені і віддані під суд", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі посла РФ в Болгарії Елеонори Митрофанової і глави МЗС Катерини Захарієвої.

У свою чергу, в МЗС РФ пообіцяли відповісти на це рішення. "Підуть заходи у відповідь", - вказали в дипвідомстві ТАСС.



У той самий час прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні назвав дії Чехії і Болгарії "шизофренічною позицією".

"Безумовно, дії Праги і Софії викликають: а) роздратування; б) жаль; в) нерозуміння... і "бажання, звичайно, все-таки побачити якісь зміни в цій шизофренічній позиції Чехії та Болгарії", - сказав він.

Нагадаємо, влада Болгарії підозрює шістьох громадян Росії в організації в період з 2011 по 2020 рік чотирьох вибухів на збройових заводах країни. На них зберігалася продукція, що належить болгарському торговцю зброєю Еміліяну Гебреву.