Болгарія висилає кореспондента "Російської газети" із забороною на в'їзд до ЄС

17:59 01 листопада Київ, Україна

Болгарія видворила зі своєї території із забороною на в'їзд до країн-членів Європейського Союзу кореспондента "Російської газети" Олександра Гацака, оголосивши про примусові адміністративні заходи, включаючи позбавлення посвідки на проживання.



Цю інформацію розповсюдило Державне агентство із нацбезпеки Болгарії.



Згідно з офіційною заявою, основою для таких дій стала діяльність Олександра Гацака, яка була визнана загрозою національній безпеці Болгарії. Рішення було винесено відповідно до указу керівника ДАНС (Държавна агенция за национална сигурност).



За даними Nova.bg, 29 вересня Олександра Гацака викликали в міграційне управління МВС Болгарії та в ДАНС (Държавна агенция за национална сигурност), але той відмовився з'являтися, сховавшись у посольстві росії. Згодом, після втручання МЗС Болгарії, він все ж таки залишив територію Болгарії 1 листопада.



Представники ДАНС наголосили, що це рішення покликане забезпечити національну безпеку і не обмежує свободу слова та вираження думок.