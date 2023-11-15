Болгарія запровадила додатковий податок на імпорт та транзит російського газу

Болгарія запровадила додатковий податок на імпорт та транзит газу з росії у середині жовтня, прагнучи збільшити свої доходи та обмежити фінансові можливості росії у зв'язку з війною в Україні.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Міністр фінансів Болгарії Асен Василев зазначив, що перші надходження від нового податку очікуються протягом десяти днів. У відповідь на цю дію Болгарії Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через болгарську територію, заявила про незаконність заходу і вимагала провести розслідування. Занепокоєння висловили також Сербія та Північна Македонія.
Поки російський енергетичний монополіст, Газпром, не повідомив про свої наміри щодо оплати нового податку, у Болгарії закликають не розповсюджувати спекуляції на цю тему.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Міністр фінансів Болгарії Асен Василев зазначив, що перші надходження від нового податку очікуються протягом десяти днів. У відповідь на цю дію Болгарії Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через болгарську територію, заявила про незаконність заходу і вимагала провести розслідування. Занепокоєння висловили також Сербія та Північна Македонія.
Поки російський енергетичний монополіст, Газпром, не повідомив про свої наміри щодо оплати нового податку, у Болгарії закликають не розповсюджувати спекуляції на цю тему.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі