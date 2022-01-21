Болгарія обурена новими вимогами Росії - опозиція країни бачить у них загрозу нацбезпеці

13:35 21 січень Київ, Україна

Глава болгарської парламентської групи «Герб-СДС» Десислава Атанасова закликала спікера Народних зборів запросити до парламенту прем'єр-міністра Кирила Петкова, а також міністра оборони та міністра закордонних справ для обговорення заяви МЗС Росії про виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє місцеве видання Faktor.bg.



Атанасова додала, що ця заява становить загрозу національній безпеці країни. За її словами, важливо, щоб представники виконавчої влади прийшли до парламенту, щоби обговорити подальшу реакцію Болгарії на провокацію.



Вона звернулася до колег із правлячої більшості, які з усмішкою спостерігали за її виступом, і нагадала спікеру парламенту Крістіану Вігеніну, що він був міністром закордонних справ і що він сам має розуміти всю серйозність ситуації.



Сьогодні Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

«Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До них належить і Болгарія, і Румунія», – йдеться у письмових відповідях Міністерства закордонних справ РФ.

Раніше повідомлялося, що Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України та від створення військових баз у пострадянських країнах.