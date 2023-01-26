Болгарія знищила морську міну, що дрейфує, біля узбережжя Чорного моря

18:10 26 січня Київ, Україна

Військово-морські сили Болгарії провели контрольований вибух для знищення морської міни, що дрейфує, поблизу чорноморського узбережжя країни.



Про це повідомляє EU Reporter.



За даними Міністерства оборони країни, військово-морські сили отримали сигнал про плаваючий об'єкт за 200 метрів від узбережжя Чорного моря, неподалік Туленово у північно-східній Болгарії. Міна була "якірною" типу ЯМ і була встановлена в районі бойових дій. Вона була знищена пізніше того ж дня спеціальною водолазною групою.



З початку війни у західних водах Чорного моря Туреччиною, Болгарією, Румунією та Україною було знищено близько 40 мін.





