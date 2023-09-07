Болгарія зміцнює берегову оборону ракетами у відповідь на російську загрозу

18:40 07 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що його країна розпочала зміцнення берегової оборони ракетами у відповідь на зростання російської загрози в Чорному морі..



Ця заява була зроблена Денковим під час онлайн-сесії, де він відповідав на запитання користувачів у соціальній мережі Facebook.

"На цей момент ми не спостерігаємо прямої загрози для болгарських портів, але ми готові відповідати на загрозу силою. З цієї причини ми розпочали закупівлю ракет для берегової оборони, щоб забезпечити надійний захист наших чорноморських міст та берегової лінії", - наголосив Денков.

Прем'єр-міністр зазначив, що Болгарія прагне розвивати свої військово-морські сили, щоб вони були готові до захисту країни у разі загрози. Його слова вказують на національний інтерес Болгарії у тому, щоб тримати лінію фронту та будь-яку можливу агресію з боку росії подалі від кордону країни.



Денков також підкреслив, що росія є агресором, який прагне відновити свій імперський вплив, і Болгарія має залишатися пильною. Він зазначив, що не співпрацюватиме з росією у сфері енергетичних проєктів, особливо щодо проєкту з будівництва АЕС "Белене".



Прем'єр-міністр висловив упевненість у тому, що росія залишиться під санкціями Європи на довгий термін, і запропонував розглянути можливість продажу обладнання для нереалізованої атомної електростанції в Україну.