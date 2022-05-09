Болгарія погрожує не підтримати санкції проти росії

Болгарія підтримає новий пакет санкцій, якщо для неї зроблять виняток і дозволять купити російську нафту.
Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Асен Василєв пізно увечері в неділю.
У неділю уряди Європейського Союзу наблизилися до погодження жорстких санкцій проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, але на понеділок запланували додаткові переговори, щоб з'ясувати, як забезпечити, щоб країни, найбільш залежні від російської енергії, могли впоратися із ситуацією.
"Переговори продовжаться завтра, у вівторок, також для їхнього завершення може знадобитися зустріч лідерів. Наша позиція дуже зрозуміла. Якщо буде виняток для деяких країн, ми теж хочемо отримати його", - сказав Васильєв.
"Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не очікую, що до цього дійде, виходячи з поточних переговорів", - сказав він.
Угорщина, Словаччина та Чехія, які не мають виходу до моря і сильно залежать від російської нафти, що поставляється трубопроводами радянських часів, зіткнулися з проблемою забезпечення альтернативних джерел і просять про скасування для них нафтового ембарго. Болгарія також вимагає, щоб для неї зробили виняток.
У п'ятницю Європейська комісія запропонувала внести зміни до спочатку запланованого ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх постачань енергоносіїв, тоді як Болгарії не було запропоновано жодних поступок, повідомили джерела в ЄС.
Болгарія хоче дворічного відстрочення, перш ніж приєднатися до ЄС та заборонити імпорт російської нафти.
За словами болгарської влади, незважаючи на прохання про виключення із загального нафтового ембарго, країні не було запропоновано жодних поступок, і офіційної відповіді від Єврокомісії немає.
Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Асен Василєв пізно увечері в неділю.
У неділю уряди Європейського Союзу наблизилися до погодження жорстких санкцій проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, але на понеділок запланували додаткові переговори, щоб з'ясувати, як забезпечити, щоб країни, найбільш залежні від російської енергії, могли впоратися із ситуацією.
"Переговори продовжаться завтра, у вівторок, також для їхнього завершення може знадобитися зустріч лідерів. Наша позиція дуже зрозуміла. Якщо буде виняток для деяких країн, ми теж хочемо отримати його", - сказав Васильєв.
"Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не очікую, що до цього дійде, виходячи з поточних переговорів", - сказав він.
Угорщина, Словаччина та Чехія, які не мають виходу до моря і сильно залежать від російської нафти, що поставляється трубопроводами радянських часів, зіткнулися з проблемою забезпечення альтернативних джерел і просять про скасування для них нафтового ембарго. Болгарія також вимагає, щоб для неї зробили виняток.
У п'ятницю Європейська комісія запропонувала внести зміни до спочатку запланованого ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх постачань енергоносіїв, тоді як Болгарії не було запропоновано жодних поступок, повідомили джерела в ЄС.
Болгарія хоче дворічного відстрочення, перш ніж приєднатися до ЄС та заборонити імпорт російської нафти.
За словами болгарської влади, незважаючи на прохання про виключення із загального нафтового ембарго, країні не було запропоновано жодних поступок, і офіційної відповіді від Єврокомісії немає.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі