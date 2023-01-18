Болгарія таємно допомагала Україні на початку вторгнення росії - Welt

12:33 18 січня Київ, Україна

Болгарія була відома своєю позицією проти постачання зброї Україні. Але розслідування німецької газети Welt показує, що Софія активно підтримувала Київ боєприпасами та дизельним паливом у вирішальні місяці війни.



"Навесні 2022 року Болгарія таємно постачала Україні боєприпаси та змогла забезпечити до третини потреб ЗСУ на початковому етапі війни з росією", - повідомляє Welt.



Софія була відома своєю позицією проти постачання зброї Україні, проте прем'єр-міністр Кирил Пєтков підтримав Київ боєприпасами та дизельним паливом у вирішальні місяці війни, незважаючи на тиск прокремлівських політиків, зокрема, серед партнерів по коаліції.



"Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних нам боєприпасів, тож президент Зеленський відправив мене, щоб я за допомогою дипломатичної спритності дістав необхідні матеріали", - зазначив в інтерв'ю газеті глава МЗС України Дмитро Кулеба, який відвідав Софію у квітні 2022 року.



За його словами, це було питання "життя та смерті", і Пєтков виявив принциповість для пошуку рішення.



Болгарія експортувала не безпосередньо в Україну, а через посередницькі компанії за кордоном.



За словами українського міністра, йшлося про те, "щоб українські компанії та компанії з країн НАТО отримали можливість закуповувати необхідне у болгарських постачальників".



Постачання здійснювалося повітряним шляхом через аеропорт у польському Жешуві, а також сухопутними маршрутами через Румунію та Угорщину. Їх, за інформацією газети, оплачували США та Великобританія.



"За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на початковому етапі війни, надійшло з Болгарії", - заявив Пєтков, який обіймав посаду прем'єр-міністра країни до серпня 2022 року.



Крім того, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40% потреб.



Нагадаємо, навесні 2022 року Болгарія та Україна офіційно уклали угоду лише про ремонт української військової техніки.