Болгарія: розглядається пропозиція про внесення змін до конституції

У Болгарії вважають, що країні необхідно проведення референдуму для внесення змін до конституції країни. Прем'єр-міністр Бойко Борисов в одному зі своїх виступів заявив, що "необхідність перезавантаження політичної моделі не можна більше відкладати"

Ці слова прозвучали під час звернення прем'єра до нації. Він оголосив про плани зміни конституції країни. Виступ глави кабінету прозвучало на тлі масових антиурядових протестів, які 37 днів тривають в країні.

"Прийшов час для відповідальності і рішучості. Прийшов час не тільки для зміни політичної системи, а й для перезавантаження держави. Необхідність перезавантаження політичної моделі не можна більше відкладати", - заявив глава уряду і лідер правлячої політичної партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ ).

Борисов зазначив, що необхідність прийняття нової конституції Республіки Болгарія - це тема, яка вже багато років активно обговорюється в країні. Діюча в даний час конституція була прийнята в інший політичний період, і без її зміни неможливо відповісти на сучасні виклики, вважає прем'єр.

"Політична партія ГЕРБ внесе проект нової конституції Республіки Болгарія в Народні збори", - вказав Борисов. Глава уряду також запропонував скликати Велике Народні збори, яке прийме поправки до конституції країни.

Серед пропонованих змін зменшення числа депутатів Народних зборів (парламенту) країни, обмеження мандата головного прокурора республіки, голів Верховного касаційного і Верховного суду до п'яти років (в даний час сім років), припинення роботи Вищої судової ради, обмеження повноважень міністра юстиції.

"У момент, коли Народні збори прийме рішення про проведення виборів у Великі Народні збори, і відповідно до конституції я піду з поста прем'єр-міністра Болгарії", - підкреслив Борисов.