Болгарія розслідує вибухи на військових складах, підозрюють росіян

13:36 28 квітень Київ, Україна

Служба безпеки Болгарії розслідує вірогідність участі шістьох громадян Росії у вибухах, які відбувалися на військових складах Болгарії починаючи з 2011 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.



Мова також йде про перевірку передбачуваного зв'язку між цими вибухами і вибухом складу боєприпасів в чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році, говориться в повідомленні.



Тим часом болгарські ЗМІ звернули увагу на загальні деталі чотирьох випадків вибухів. Перший стався 12 листопада 2011 року на складі, на якому зберігалося озброєння, призначене на експорт до Грузії.



Прокуратура Болгарії підозрює, що інциденти можуть мати відношення до спроби отруєння торговця зброєю Еміліяна Гебрева.



Нагадаємо, 17 квітня влада Чехії повідомила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією Праги, мова йде про співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за їхньою версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Тоді загинули двоє людей. МЗС РФ оголосив у відповідь 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата".



Глава МВС Чехії Ян Гамачек пояснював, що, згідно з версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси будуть доставлені в Болгарію. Передбачається, що вантаж призначався Гебреву. У 2015 році його спробували отруїти, однак Гебрев вижив. Судова влада Болгарії в результаті звинуватила трьох росіян в спробі отруєння підприємця.



Газета The New York Times повідомила, що Гебрев зізнався, що вибух в Чехії стався на складі, на якому він зберігав боєприпаси, призначені Україні.