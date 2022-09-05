Болгарія підвищила вартість віз для російських туристів

З 35 до 80 євро зросла вартість віз для російських туристів до Болгарії.
Про це повідомив тимчасовий міністр туризму Болгарії Ілін Димитров.
Димитров пояснив, що вартість візи становила 80 євро, але знижена для росіян до 35 євро, але ненадовго.
Димитров пояснив, що вартість візи становила 80 євро, але знижена для росіян до 35 євро, але ненадовго.
Понад 60 000 росіян відвідали Болгарію з початку року, незважаючи на відсутність прямих рейсів, зупинених після вторгнення росії до України 24 лютого.
Димитров також пояснив, що зараз у болгарських готелях розміщено близько 20 тисяч українських біженців, і до кінця жовтня буде зроблено спробу продовжити урядову житлову програму для розміщення українських біженців.
Він заявив, що його основне завдання – виплатити гроші готельєрам. Їм спершу платили кошти з держбюджету, перш ніж усі витрати відшкодували кошти ЄС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі