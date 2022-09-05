Болгарія підвищила вартість віз для російських туристів

09:56 05 вересня Київ, Україна

З 35 до 80 євро зросла вартість віз для російських туристів до Болгарії.

Про це повідомив тимчасовий міністр туризму Болгарії Ілін Димитров.



Димитров пояснив, що вартість візи становила 80 євро, але знижена для росіян до 35 євро, але ненадовго.

"Ця знижка зникне. Заборонити росіянам в'їзд не вийде, але віза для них подорожчає. Це рішення ЄС, з яким ми не зовсім згодні, але як члени союзу ми повинні будемо його виконувати", – додав він.

Понад 60 000 росіян відвідали Болгарію з початку року, незважаючи на відсутність прямих рейсів, зупинених після вторгнення росії до України 24 лютого.

"У моря росіяни. Росіяни мають близько 100 тисяч об'єктів на нашому чорноморському узбережжі. Вони в'їжджають через Туреччину, роблять серйозні витрати, щоб прибути до Болгарії, але все одно приїжджають", - сказав Димитров.



Димитров також пояснив, що зараз у болгарських готелях розміщено близько 20 тисяч українських біженців, і до кінця жовтня буде зроблено спробу продовжити урядову житлову програму для розміщення українських біженців.



Він заявив, що його основне завдання – виплатити гроші готельєрам. Їм спершу платили кошти з держбюджету, перш ніж усі витрати відшкодували кошти ЄС.