Болгарія передасть Україні бронетехніку на основі радянських зразків

09:13 22 серпня Київ, Україна

Цієї осені Болгарія планує передачу Україні броньованої техніки, створеної на основі радянських зразків. Відомості про це озвучив голова Міністерства оборони Болгарії Тодор Тагарєв під час спільної інформаційної зустрічі з його українським колегою Олексієм Резніковим.



Тагарєв підкреслив, що задіяні близько ста броньованих транспортних засобів, створених на зразок радянських технологій, які, як і раніше, зберігаються на території Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

"Цей етап трохи сповільнює процес через необхідність укладання контракту між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України. Ця угода має пройти ратифікацію у нашому парламенті. Я впевнений, що після повернення його у вересні для засідань, це завдання буде оголошено пріоритетним. До початку жовтня, ймовірно, ми отримаємо зелене світло для ратифікації та розпочнемо планомірну передачу", - сказав Тагарєв.

Він також додав, що Болгарія стоїть на боці України у прагненні повернути свої окуповані території, тимчасово захоплені росією. Він наголосив, що в контексті двосторонніх відносин Болгарія підтримує Україну, надаючи їй військову, політичну та гуманітарну допомогу. Це проявляється у зміцненні боєздатності та підготовці особового складу Збройних сил України.



За словами Резнікова, під час зустрічі міністри обговорили актуальну ситуацію, включаючи обстановку в Азовсько-Чорноморському регіоні, а також перспективи співпраці. Особливу увагу приділено посиленню антиповітряної та протиракетної оборони України, можливостям постачання додаткових озброєнь, технічних засобів та боєприпасів.