Болгарія оголосила про висилку десятьох російських дипломатів

15:13 18 березня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило 10 російських дипломатів "персонами нон грата", вони мають покинути країну протягом 72 годин, повідомляється на сайті відомства.



У заяві МЗС сказано, що рішення ухвалено «на пропозицію компетентних органів Республіки Болгарія» через те, що дипломати здійснювали в країні «діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини». Що саме вони робили, не уточнюється. У прокуратурі Болгарії це не коментували.



Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова сказала, що російська влада сприймає висилку «як вкрай недружній акт» і залишає за собою право на дії у відповідь.



2 березня МЗС Болгарії оголосило про висилку двох російських дипломатів, підозрюваних у розвідувальній діяльності. Після цього посол РФ у Болгарії припустила, що незабаром країни Європи почнуть оголошувати про висилку російських дипломатів.