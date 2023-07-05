Болгарія має намір боротися з втручанням рф у внутрішні справи країни

19:51 05 липня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков заявив, що влада більше "не закриватиме очей" на втручання росії у справи країни.



Про це глава уряду Болгарії сказав в інтерв'ю Politico.



Зокрема Николай Денков має намір провести реформу спецслужб, щоб викорінити із силових структур Болгарії російську агентуру.



Він також заявив про необхідність покласти край бездіяльності правоохоронців, які "закривають очі" на підривні дії росії всередині країни, зокрема, коли доходить до розслідування втручання рф у внутрішні справи Болгарії.



У цьому контексті Денков згадав про багаторічну бездіяльність силових структур після низки диверсій на арсеналах та військових заводах Болгарії, що розпочалися у 2011 році.



Водночас реформа спецслужб зазнає протидії президента Болгарії Румена Радєва, якого вважають проросійським. Тому уряд планує внести законодавчі зміни, які допоможуть оминути це.



Денков також наголосив, що проросійська партія "Відродження" поширює через соцмережі брехню, щоб залякати населення та намагатися використати цих людей для отримання певної політичної вигоди.