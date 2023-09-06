Болгарія націоналізувала нафтовий термінал "Лукойл"

08:36 05 вересня Київ, Україна





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Про розрив концесії на управління терміналом болгарська влада повідомила "Лукойл" ще в середині серпня. Міністр транспорту та комунікацій Болгарії Георгій Гвоздейков заявив, що уряд не виплачуватиме концесіонеру компенсацію, оскільки договір розірваний через форс-мажорні обставини. Уряд Болгарії перевів під контроль держави нафтовий термінал "Росенец", який раніше належав російській компанії "Лукойл" Про це повідомляє BTV.Про розрив концесії на управління терміналом болгарська влада повідомила "Лукойл" ще в середині серпня. Міністр транспорту та комунікацій Болгарії Георгій Гвоздейков заявив, що уряд не виплачуватиме концесіонеру компенсацію, оскільки договір розірваний через форс-мажорні обставини.

"Відтепер "Лукойл" може добиватися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ми дотримувалися закону та європейського регулювання", - сказав він.

"Лукойл" підписав концесійний договір на управління терміналом "Росенец" у 2011 році. Термін дії договору – 35 років. Цього літа парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені Євросоюзом на росію через її військове вторгнення в Україну.