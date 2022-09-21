Болгарія придбає у США вісім винищувачів F-16

20:29 21 вересня Київ, Україна

Болгарія планує замінити свій автопарк застарілих винищувачів, влада країни просунулась у переговорах про купівлю другої партії винищувачів F-16 та відповідного обладнання у США

Про це заявив тимчасовий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Reuters.



Зокрема, Софія замовила у Lockheed Martin вісім літаків F-16 у 2019 році.. Болгарський уряд таким чином прагне замінити застарілі російські винищувачі МіГ-29 та підвищити відповідність стандартам НАТО.

"Придбання нових літаків є надзвичайно важливим для ВПС Болгарії.. Ми маємо старі радянські літаки, які ми не можемо обслуговувати через проблеми, що виникли після війни в Україні", - зазначив болгарський чиновник.

Він зазначив, що тимчасовий уряд схвалив проект придбання восьми нових F-16.. Угоду має схвалити парламент, який скликають після загальних виборів 2 жовтня.



Болгарія планує отримати одну повноцінну ескадрилью із 16 літаків. Наразі вона також веде переговори з Польщею щодо закупівлі восьми двигунів, щоб підтримувати свій парк російських винищувачів у робочому стані до кінця 2023 року.



Перші літаки F-16 планують поставити до Болгарії у 2025 році.. Крім того, країна планує взяти в оренду інші військові літаки, щоб захистити повітряний простір у проміжку.



Болгарський уряд вже надіслав запити до США, Ізраїлю, Нідерландів, Франції та Швеції щодо оренди військових літаків.



F-16 – багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління.