Болгарія придбає у США вісім винищувачів F-16

Болгарія планує замінити свій автопарк застарілих винищувачів, влада країни просунулась у переговорах про купівлю другої партії винищувачів F-16 та відповідного обладнання у США.
Про це заявив тимчасовий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Reuters.
Зокрема, Софія замовила у Lockheed Martin вісім літаків F-16 у 2019 році.. Болгарський уряд таким чином прагне замінити застарілі російські винищувачі МіГ-29 та підвищити відповідність стандартам НАТО.
Він зазначив, що тимчасовий уряд схвалив проект придбання восьми нових F-16.. Угоду має схвалити парламент, який скликають після загальних виборів 2 жовтня.
Болгарія планує отримати одну повноцінну ескадрилью із 16 літаків. Наразі вона також веде переговори з Польщею щодо закупівлі восьми двигунів, щоб підтримувати свій парк російських винищувачів у робочому стані до кінця 2023 року.
Перші літаки F-16 планують поставити до Болгарії у 2025 році.. Крім того, країна планує взяти в оренду інші військові літаки, щоб захистити повітряний простір у проміжку.
Болгарський уряд вже надіслав запити до США, Ізраїлю, Нідерландів, Франції та Швеції щодо оренди військових літаків.
F-16 – багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління.
Болгарія планує отримати одну повноцінну ескадрилью із 16 літаків. Наразі вона також веде переговори з Польщею щодо закупівлі восьми двигунів, щоб підтримувати свій парк російських винищувачів у робочому стані до кінця 2023 року.
Перші літаки F-16 планують поставити до Болгарії у 2025 році.. Крім того, країна планує взяти в оренду інші військові літаки, щоб захистити повітряний простір у проміжку.
Болгарський уряд вже надіслав запити до США, Ізраїлю, Нідерландів, Франції та Швеції щодо оренди військових літаків.
F-16 – багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління.
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