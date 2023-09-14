Болгарія та НАТО: будівництво нової військової бази

08:12 14 вересня Київ, Україна

У Болгарії незабаром розпочнеться будівництво нової військової бази НАТО, згідно з заявою міністра оборони Тодора Тагарєва, опублікованій у середу, 13 вересня, в інформаційному агентстві BTA. Ця база міститиме казарми для військових і склади для зберігання військової техніки, а також супроводжуватиметься будівництвом нових доріг навколо неї.

Вартість будівництва першої болгарської бази НАТО становить 51 мільйон євро. Тагарєв підкреслив, що Болгарія фінансово братиме участь у цьому проєкті і висловив сподівання, що він буде прибутковим з економічного погляду.
 
"Міністерство оборони має бюджетні ресурси для розробки проєкту, і будівництво такої інфраструктури також надасть можливості для економічного та соціального розвитку регіону", - зазначив Тагарєв.
 
Нова база НАТО буде розташована в Ямболському районі на південному сході країни і має бути завершена до 2025 року. Більшість офіцерів, що служитимуть на цій базі, буде направлено з Італії.
 
"Бойова група, розміщена на новій базі НАТО, виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку можливого агресора", - пояснив Тагарєв.