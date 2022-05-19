Болгарія депортує чергового російського шпигуна

18:41 18 грудня Київ, Україна

МЗС Болгарії оголосив російського дипломата персоною нон грата і зажадав в найкоротші терміни самостійно покинути країну.



Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства країни.

За даними болгарського порталу Novinite, дипломата підозрюють в шпигунстві.



У болгарській прокуратурі встановили, що дипломат з 2017 року, зокрема, збирав інформацію про американських військовослужбовців, які брали участь в навчаннях в Болгарії. За версією слідства, росіянин обіцяв грошову винагороду болгарському громадянинові, який мав доступ до такої інформації.



Інформацію та доказ по справі в МЗС передав генпрокурор Болгарії Іван Гешев.



Зі свого боку, МЗС Болгарії повідомив на своєму сайті, що оголосив російського дипломата персоною нон грата і дав йому 72 години на те, щоб покинути країну.



Нинішній шпигунський скандал - не перший у відносинах між Москвою і Софією в цьому році. У вересні МЗС Болгарії оголосив персона нон грата двох співробітників російського посольства, щодо яких Софія висунула звинувачення в шпигунстві.



В кінці січня, за повідомленнями болгарських ЗМІ, прокуратура Болгарії виявила двох дипломатів з РФ, що займалися, за даними Софії, шпигунством. При цьому болгарська судова влада пояснила, що обидва мали дипломатичну недоторканність, тому пред'явити їм звинувачення не представлялося можливим.