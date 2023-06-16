Понад тисячу росіян шукають притулок у Фінляндії через мобілізацію

18:07 18 травня Київ, Україна

Фінська сторона перебуває у процесі ухвалення рішення щодо надання притулку російським громадянам призовного віку, які ухиляються від мобілізації.



Про це повідомила телерадіокомпанія Yle, посилаючись на дані міграційної служби.



Понад 1109 громадян російської федерації, уникаючи призову на військову службу, звернулися з проханням про надання притулку до Фінляндії.



Санна Суттер, директорка відділу з питань міграції фінського Міністерства внутрішніх справ, заявила, що фінська сторона поки що не прийняла остаточного рішення про надання притулку росіянам.



Фінляндія очікує на публікацію позиції Європейського Союзу з цього питання, оскільки країни Північної Європи домовилися спільно дочекатися вказівок ЄС, перш ніж вживати будь-яких заходів.