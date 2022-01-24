Більш ніж сотня представників католицької церкви в Німеччині здійснили колективний камінг-аут

15:10 24 січень Київ, Україна

У Німеччині 125 представників католицької церкви здійснили камінг-аут як гомо-, бісексуальні та трансгендерні люди, повідомляє DPA.



Масовий камінг-аут, учасниками якого стали священники, пастори-референти, керівники католицьких громад, викладачі релігійних шкіл та працівники церковної адміністрації, став частиною масштабної акції #OutInChurch.



Учасники акції вимагають, щоб церква не використовувала сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність як привід для звільнення та виключила з навчання дискримінаційні заяви статі та сексуальності.



Представники католицької церкви кажуть, що на такий вчинок їх надихнув минулорічний масовий камінг-аут 185 німецьких акторів та акторок.



Відомо, що минулого року в Німеччині священнослужителі римо-католицької церкви об'єдналися проти рішення Ватикану не благословляти одностатеві союзи як такі, що не відповідають “планам Творця”. З такою позицією Ватикану погодився Папа Франциск, який неодноразово виступав на підтримку ЛГБТ-людей, порівнював політиків-гомофобів із Гітлером і навіть висловився за підтримку громадянських партнерств.



На знак протесту 16 священнослужителів провели у понад ста німецьких церквах публічні церемонії благословення гомосексуалів.



Нагадаємо, що розкриття своєї сексуальної орієнтації може призвести до труднощів у гомосексуальних, бісексуальних та трансгендерних людей, які живуть у суспільствах, де існує негативне ставлення до них. Щоб підтримати їх у прагненні до відкритості, щороку відзначають по всьому світу Міжнародний день камінг-ауту.