Понад двісті заручників утримуються в Секторі Гази - ЦАХАЛ

ЦАХАЛ оголосив, що сім'ї 222 заручників отримали повідомлення про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази.
Цю інформацію повідомив контрадмірал Даніель Хагарі, представник ЦАХАЛу, посилаючись на інформацію від The Times of Israel.
За його словами, серед цих заручників є значна кількість іноземних громадян, і їхня ідентифікація та сповіщення сімей займуть певний час. Однак він підкреслив, що цей список не містить Джудіт Раанан та її доньку Наталі, які були звільнені з полону ХАМАС увечері 20 жовтня.
На питання про те, чи буде наземну операцію відкладено, щоб надати більше часу для спроб звільнення решти заручників, Хагарі зазначив: "Ми використовуємо всі доступні засоби, щоб забезпечити звільнення заручників та повернути їх додому."
The Times of Israel також опублікував розповіді про деяких із тих, хто перебуває в полоні у Секторі Гази.
Цю інформацію повідомив контрадмірал Даніель Хагарі, представник ЦАХАЛу, посилаючись на інформацію від The Times of Israel.
За його словами, серед цих заручників є значна кількість іноземних громадян, і їхня ідентифікація та сповіщення сімей займуть певний час. Однак він підкреслив, що цей список не містить Джудіт Раанан та її доньку Наталі, які були звільнені з полону ХАМАС увечері 20 жовтня.
На питання про те, чи буде наземну операцію відкладено, щоб надати більше часу для спроб звільнення решти заручників, Хагарі зазначив: "Ми використовуємо всі доступні засоби, щоб забезпечити звільнення заручників та повернути їх додому."
The Times of Israel також опублікував розповіді про деяких із тих, хто перебуває в полоні у Секторі Гази.
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