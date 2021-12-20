Понад дев'ять мільйонів людей голодують у охопленій війною північній Ефіопії: ООН

Світова продовольча програма (СПП) ООН заявила в п'ятницю, що кількість людей, які потребують продовольчої допомоги в північній Ефіопії, що роздирається війною, зросла до більш ніж дев'яти мільйонів.
Міжнародна тривога зростає у зв'язку з ескалацією конфлікту в другій за чисельністю населення країні Африки, коли бойовики повстанського угруповання Народного фронту визволення Тиграю (НФВТ) просуваються до столиці, оскільки іноземні уряди закликають своїх громадян виїхати.
В результаті війни, що тривала протягом року, сотні тисяч людей опинилися на межі голоду, незважаючи на те, що гуманітарні працівники щосили намагаються доставити терміново необхідні матеріали для зневіреного населення в регіонах Тиграй, Амхара і Афар.
У п'ятницю СПП заявила, що за останні місяці ситуація різко погіршилася, і, за оцінками, 9,4 мільйона людей голодують «внаслідок конфлікту, що триває», порівняно з приблизно сімома мільйонами у вересні.
«У регіоні Амхара - на передньому краї конфлікту в Ефіопії - спостерігалося найбільше зростання чисельності: 3,7 мільйона людей зараз гостро потребують гуманітарної допомоги», - заявила СПП.
«З мешканців північної Ефіопії, які потребують допомоги, понад 80 відсотків (7,8 мільйона) перебувають у тилу бойових дій».
Цього тижня гуманітарні працівники змогли роздати продукти харчування в містах Дессі та Комболча Амхари, вперше з того часу, як їх було захоплено НФВТ майже місяць тому, заявила СПП, додавши, що доступ до її складів було надано лише минулого тижня.
Ризик недоїдання також збільшився у всіх трьох регіонах: дані скринінгу показують, що серед дітей цей показник становить від 16 до 28 відсотків, йдеться у повідомленні.
«Ще більш тривожно те, що до 50 відсотків вагітних і жінок, що годують, які пройшли обстеження в Амхарі і Тиграї, також недоїдають».
Бойові дії також пошкодили понад 500 медичних закладів в Амхарі, повідомило гуманітарне агентство ООН OCHA пізно увечері у четвер.
Оскільки повстанці повідомляють про великі територіальні захоплення, стверджуючи цього тижня, що вони захопили місто всього за 220 кілометрів (135 миль) від Аддіс-Абеби, уряд активізував використання авіації проти НФВТ.
У п'ятницю НФВТ та співробітник лікарні повідомили про два авіаудари у столиці Тиграю Мекелі.
Д-р Хайєлом Кебеде, директор з досліджень у лікарні Мекеле Айдер, сказав AFP, що вибухи сталися о 9:00 та 12:30 при першому руйнуванні двох будинків. «Все ще чекаю звіту про нещасні випадки», - сказав він.
Джерела повідомили AFP, що першого удару було завдано неподалік будинку командира повстанців і біля пагорба з зенітного кулемета. Але прессекретарка Абія Біллен Сейюм заявила, що у неї «немає інформації» про будь-які удари безпілотників у Мекелі, який був відбитий повстанцями у червні, перш ніж вони поширилися на Амхару та Афар.
Раніше цього місяця уряд оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан, оголосивши в четвер про нові правила, які забороняють розголошувати інформацію про результати бойових дій, що може призвести до санкцій проти журналістів.
В останній ухвалі говорилося, що «заборонено поширювати в будь-яких системах зв'язку будь-які військові пересування, результати бойових дій», які не були офіційно опубліковані урядом.
«Сили безпеки вживуть необхідних заходів щодо тих, хто порушив» наказ, - йдеться у повідомленні, яке може бути попередженням новинним агентствам та акаунтам у соціальних мережах, які повідомляли про заяви повстанців про територіальні захоплення.
Уряд також заборонив мешканцям «використовувати різні типи медіаплатформ для прямої чи непрямої підтримки терористичної групи» – відсилання до НФВТ – та попередив про невказані наслідки для всіх, хто проігнорує указ.
Надзвичайний стан, запроваджений 2 листопада, дозволяє владі призивати до армії громадян, які володіють зброєю, або припиняти діяльність будь-яких ЗМІ, які, як вважається, «надають моральну підтримку прямо чи опосередковано» НФВТ.
Війна вибухнула на початку листопада 2020 року, коли Абій, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, направив війська до Тиграю, щоб повалити його правлячу партію, НФВТ. Він сказав, що цей крок було здійснено у відповідь на напади НФВТ на табори федеральної армії та обіцяв швидку перемогу, але бойові дії затяглися вже понад рік.
У середу державні ЗМІ повідомили, що Абій, колишній підполковник збройних сил, прибув на передову, щоб очолити контрнаступ, передавши звичайні обов'язки своєму заступнику.
Міжнародна тривога зростає у зв'язку з ескалацією конфлікту в другій за чисельністю населення країні Африки, коли бойовики повстанського угруповання Народного фронту визволення Тиграю (НФВТ) просуваються до столиці, оскільки іноземні уряди закликають своїх громадян виїхати.
В результаті війни, що тривала протягом року, сотні тисяч людей опинилися на межі голоду, незважаючи на те, що гуманітарні працівники щосили намагаються доставити терміново необхідні матеріали для зневіреного населення в регіонах Тиграй, Амхара і Афар.
У п'ятницю СПП заявила, що за останні місяці ситуація різко погіршилася, і, за оцінками, 9,4 мільйона людей голодують «внаслідок конфлікту, що триває», порівняно з приблизно сімома мільйонами у вересні.
«У регіоні Амхара - на передньому краї конфлікту в Ефіопії - спостерігалося найбільше зростання чисельності: 3,7 мільйона людей зараз гостро потребують гуманітарної допомоги», - заявила СПП.
«З мешканців північної Ефіопії, які потребують допомоги, понад 80 відсотків (7,8 мільйона) перебувають у тилу бойових дій».
Цього тижня гуманітарні працівники змогли роздати продукти харчування в містах Дессі та Комболча Амхари, вперше з того часу, як їх було захоплено НФВТ майже місяць тому, заявила СПП, додавши, що доступ до її складів було надано лише минулого тижня.
Ризик недоїдання також збільшився у всіх трьох регіонах: дані скринінгу показують, що серед дітей цей показник становить від 16 до 28 відсотків, йдеться у повідомленні.
«Ще більш тривожно те, що до 50 відсотків вагітних і жінок, що годують, які пройшли обстеження в Амхарі і Тиграї, також недоїдають».
Бойові дії також пошкодили понад 500 медичних закладів в Амхарі, повідомило гуманітарне агентство ООН OCHA пізно увечері у четвер.
Оскільки повстанці повідомляють про великі територіальні захоплення, стверджуючи цього тижня, що вони захопили місто всього за 220 кілометрів (135 миль) від Аддіс-Абеби, уряд активізував використання авіації проти НФВТ.
У п'ятницю НФВТ та співробітник лікарні повідомили про два авіаудари у столиці Тиграю Мекелі.
Д-р Хайєлом Кебеде, директор з досліджень у лікарні Мекеле Айдер, сказав AFP, що вибухи сталися о 9:00 та 12:30 при першому руйнуванні двох будинків. «Все ще чекаю звіту про нещасні випадки», - сказав він.
Джерела повідомили AFP, що першого удару було завдано неподалік будинку командира повстанців і біля пагорба з зенітного кулемета. Але прессекретарка Абія Біллен Сейюм заявила, що у неї «немає інформації» про будь-які удари безпілотників у Мекелі, який був відбитий повстанцями у червні, перш ніж вони поширилися на Амхару та Афар.
Раніше цього місяця уряд оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан, оголосивши в четвер про нові правила, які забороняють розголошувати інформацію про результати бойових дій, що може призвести до санкцій проти журналістів.
В останній ухвалі говорилося, що «заборонено поширювати в будь-яких системах зв'язку будь-які військові пересування, результати бойових дій», які не були офіційно опубліковані урядом.
«Сили безпеки вживуть необхідних заходів щодо тих, хто порушив» наказ, - йдеться у повідомленні, яке може бути попередженням новинним агентствам та акаунтам у соціальних мережах, які повідомляли про заяви повстанців про територіальні захоплення.
Уряд також заборонив мешканцям «використовувати різні типи медіаплатформ для прямої чи непрямої підтримки терористичної групи» – відсилання до НФВТ – та попередив про невказані наслідки для всіх, хто проігнорує указ.
Надзвичайний стан, запроваджений 2 листопада, дозволяє владі призивати до армії громадян, які володіють зброєю, або припиняти діяльність будь-яких ЗМІ, які, як вважається, «надають моральну підтримку прямо чи опосередковано» НФВТ.
Війна вибухнула на початку листопада 2020 року, коли Абій, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, направив війська до Тиграю, щоб повалити його правлячу партію, НФВТ. Він сказав, що цей крок було здійснено у відповідь на напади НФВТ на табори федеральної армії та обіцяв швидку перемогу, але бойові дії затяглися вже понад рік.
У середу державні ЗМІ повідомили, що Абій, колишній підполковник збройних сил, прибув на передову, щоб очолити контрнаступ, передавши звичайні обов'язки своєму заступнику.
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