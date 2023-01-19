Понад 80% європейців підтримують збільшення енергонезалежності від росії

Більшість населення країн Європейського Союзу виступають за підвищення енергетичної незалежності країн блоку від росії.
Про це свідчать результати опитування "Євробарометра", оприлюднені на офіційному сайті ЄС.
Про це свідчать результати опитування "Євробарометра", оприлюднені на офіційному сайті ЄС.
При цьому 83% респондентів вважають, що війна росії проти України зробила інвестиції у відновлювані джерела енергії більш актуальними. Більше того, понад 80% мешканців ЄС визнали, що зростання цін на енергоносії впливає на їхню купівельну спроможність.
87% опитаних також вважають, що важливо захистити критичну інфраструктуру, таку як трубопроводи та інтернет-кабелі, а 83% погоджуються, що ціна на електроенергію не повинна залежати від ціни на газ.
Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що після початку вторгнення росії в Україну його країні вдалося диверсифікувати постачання енергоносіїв і позбутися залежності від росії.
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