Понад 80% європейців підтримують збільшення енергонезалежності від росії

11:59 19 січня Київ, Україна

Більшість населення країн Європейського Союзу виступають за підвищення енергетичної незалежності країн блоку від росії.



Про це свідчать результати опитування "Євробарометра", оприлюднені на офіційному сайті ЄС.

"Понад вісім з десяти громадян ЄС (82%) погоджуються з тим, що ЄС повинен продовжувати вживати заходів для зменшення своєї залежності від російського викопного палива", - йдеться в повідомленні.

При цьому 83% респондентів вважають, що війна росії проти України зробила інвестиції у відновлювані джерела енергії більш актуальними. Більше того, понад 80% мешканців ЄС визнали, що зростання цін на енергоносії впливає на їхню купівельну спроможність.



87% опитаних також вважають, що важливо захистити критичну інфраструктуру, таку як трубопроводи та інтернет-кабелі, а 83% погоджуються, що ціна на електроенергію не повинна залежати від ціни на газ.