Понад 82 тисячі українських біженців поїхали в США

Понад 82 тис. українців разом із сім'ями виїхали до Америки в рамках програми Єднання для України (U4U). Такі дані у неділю, 11 грудня, навела імміграційна служба США у своєму звіті.
Ця програма, ініційована урядом США, дає українцям право на в'їзд та перебування в країні терміном на два роки з гуманітарного дозволу.
Для того, щоб взяти участь у програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.
Відомо, що для участі у програмі U4U заявки до служби подали понад 177 тис. американців, які вирішили підтримати українських біженців.
Крім того, у США діє програма "Тимчасового захисту" для українців та громадян ще низки країн, які вже перебували в країні в момент початку війни на території України.
Станом на 30 листопада за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українців було зареєстровано за різними схемами захисту в країнах Європи.
Ця програма, ініційована урядом США, дає українцям право на в'їзд та перебування в країні терміном на два роки з гуманітарного дозволу.
Для того, щоб взяти участь у програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.
Відомо, що для участі у програмі U4U заявки до служби подали понад 177 тис. американців, які вирішили підтримати українських біженців.
Крім того, у США діє програма "Тимчасового захисту" для українців та громадян ще низки країн, які вже перебували в країні в момент початку війни на території України.
Станом на 30 листопада за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українців було зареєстровано за різними схемами захисту в країнах Європи.
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