Понад 82 тисячі українських біженців поїхали в США

08:19 12 грудня Київ, Україна

Понад 82 тис. українців разом із сім'ями виїхали до Америки в рамках програми Єднання для України (U4U). Такі дані у неділю, 11 грудня, навела імміграційна служба США у своєму звіті.

Ця програма, ініційована урядом США, дає українцям право на в'їзд та перебування в країні терміном на два роки з гуманітарного дозволу.

Для того, щоб взяти участь у програмі, українця має підтримати спонсор, який надасть гроші на час перебування у США.

Відомо, що для участі у програмі U4U заявки до служби подали понад 177 тис. американців, які вирішили підтримати українських біженців.

Крім того, у США діє програма "Тимчасового захисту" для українців та громадян ще низки країн, які вже перебували в країні в момент початку війни на території України.

Станом на 30 листопада за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українців було зареєстровано за різними схемами захисту в країнах Європи.