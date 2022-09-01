Понад 4,5 тис. громадян росії можуть втратити нерухомість в Естонії

Через заборону на в'їзд до Естонії та банківських санкцій Євросоюзу понад 4500 росіян можуть втратити нерухомість в Естонії, повідомив портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на МВС республіки.
Понад 4,5 тис. росіян - власників нерухомості в республіці не мають посвідки на проживання в Естонії. Таким чином вони можуть опинитися в ситуації, коли через візову заборону не буде кому дбати про їхню нерухомість, уточнює ERR.
Крім того, за словами Коммусаара, республіці необхідно обмежити можливість володіння нерухомістю в Естонії для громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, оскільки це є безпосередньою загрозою безпеці республіки. У міністерстві впевнені, що слід змінити законодавчу базу держави таким чином, щоб громадяни третіх країн не могли володіти землею та нерухомим майном у прикордонних районах, а також поблизу об'єктів критично важливої інфраструктури. Представник МВС Естонії також уточнив, що його відомство вже розробляє відповідний законопроєкт, який буде представлено найближчими місяцями.
Естонія з 18 серпня припинила пропуск в країну громадян росії з виданими республікою шенгенськими візами за низкою винятків.
Естонія з 18 серпня припинила пропуск в країну громадян росії з виданими республікою шенгенськими візами за низкою винятків.
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