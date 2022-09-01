Понад 4,5 тис. громадян росії можуть втратити нерухомість в Естонії

12:06 29 серпня Київ, Україна

Через заборону на в'їзд до Естонії та банківських санкцій Євросоюзу понад 4500 росіян можуть втратити нерухомість в Естонії, повідомив портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на МВС республіки.

"Якщо у власника нерухомості, який є громадянином росії, через санкції з'являться борги в Естонії, це зрештою може означати втрату нерухомого майна", - зазначив віцеканцлер МВС республіки Вейко Коммусаар.

Понад 4,5 тис. росіян - власників нерухомості в республіці не мають посвідки на проживання в Естонії. Таким чином вони можуть опинитися в ситуації, коли через візову заборону не буде кому дбати про їхню нерухомість, уточнює ERR.

"Влада Естонії не вважає, що їм слід робити будь-які пом'якшувальні кроки щодо власників з росії", - додав віцеканцлер МВС республіки Вейко Коммусаар.

Крім того, за словами Коммусаара, республіці необхідно обмежити можливість володіння нерухомістю в Естонії для громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, оскільки це є безпосередньою загрозою безпеці республіки. У міністерстві впевнені, що слід змінити законодавчу базу держави таким чином, щоб громадяни третіх країн не могли володіти землею та нерухомим майном у прикордонних районах, а також поблизу об'єктів критично важливої інфраструктури. Представник МВС Естонії також уточнив, що його відомство вже розробляє відповідний законопроєкт, який буде представлено найближчими місяцями.



Естонія з 18 серпня припинила пропуск в країну громадян росії з виданими республікою шенгенськими візами за низкою винятків.