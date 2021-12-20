Понад 3,5 тисячі мігрантів повернулися на батьківщину з білорусько-польського кордону

11:54 12 грудень Київ, Україна

Схоже, вжиті Польщею та країнами Прибалтики заходи щодо стримування потоку нелегальних мігрантів через білоруський кордон дали позитивний результат. Дедалі рідше звучать повідомлення про спроби незаконного перетину кордону біженцями зі сходу. Багато хто з них перебрався, рятуючись від морозів, до логістичних таборів.

Поступово обдурені примарними перспективами життя у Європі мігранти повертаються на батьківщину. Турботу про повернення цих людей, які постраждали від політичних ігор білоруської влади, взяв на себе уряд Іраку.

На сьогодні вдалося повернути з білорусько-польського кордону понад 3,5 тисячі іракських громадян.. Як повідомив офіційний представник МЗС Іраку Ахмед ас-Саххаф, для здійснення перельоту такої кількості співгромадян було організовано та проплачено дев'ять авіарейсів.

"До цього часу вдалося організувати дев'ять вивізних рейсів з Мінська", - заявив він.

Ахмед ас-Саххаф уточнив, що всі 3556 іракців повертаються додому абсолютно добровільно. До того ж, крім евакуації, 383 іракці відновили загублені документи.

Лише у п'ятницю, 10 грудня, з мінського аеропорту в Ербіль відправився черговий рейс авіакомпанії Iraqi Airways із 417 пасажирами на борту, зокрема, двома дітьми.

Відбувши на батьківщину, мігранти залишали по собі гори речей, наметів, ковдр та сумок із продуктами. Тепер білоруській владі доведеться попрацювати, щоб очистити від сміття раніше заповідні білоруські ліси.