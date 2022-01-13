Більше ніж 200 учасників заворушень заарештовані в США

"Ми заарештували велику кількість людей, більше ніж 200 в різних містах, що знаходяться під управлінням демократів в США. Ми робимо це вкрай стримано, але намагаємося допомогти містам", - сказав глава держави, не вказавши, за який саме термін були проведені арешти

"Ми можемо розв’язати проблему приблизно протягом години в Портленді. Коли будете готові, дайте нам знати, ми швидко розв’яжемо проблему злочинності в вашому місті",