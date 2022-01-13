Більше ніж 200 учасників заворушень заарештовані в США

Федеральні правоохоронні органи США заарештували за останні дні близько 200 учасників масових заворушень, які проходять в містах по всій країні. Про це повідомив Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі.
"Ми заарештували велику кількість людей, більше ніж 200 в різних містах, що знаходяться під управлінням демократів в США. Ми робимо це вкрай стримано, але намагаємося допомогти містам", - сказав глава держави, не вказавши, за який саме термін були проведені арешти. Він додав, що у федеральної влади "відсутня терпимість до безладів".
До того ж, за словами Трампа, Міністерство внутрішньої безпеки та Мін'юст США створять спільний оперативний центр для "розслідування жорстоких громадянських заворушень за участю лівих радикалів".
Він в черговий раз закликав владу міста Портленд (штат Орегон) прийняти його пропозицію щодо введення Національної гвардії для забезпечення правопорядку. "Ми можемо розв’язати проблему приблизно протягом години в Портленді. Коли будете готові, дайте нам знати, ми швидко розв’яжемо проблему злочинності в вашому місті", - сказав Трамп.
Раніше Трамп заявив, що єдиний спосіб припинити безлади в містах країни - це застосування сили.
"Ми заарештували велику кількість людей, більше ніж 200 в різних містах, що знаходяться під управлінням демократів в США. Ми робимо це вкрай стримано, але намагаємося допомогти містам", - сказав глава держави, не вказавши, за який саме термін були проведені арешти. Він додав, що у федеральної влади "відсутня терпимість до безладів".
До того ж, за словами Трампа, Міністерство внутрішньої безпеки та Мін'юст США створять спільний оперативний центр для "розслідування жорстоких громадянських заворушень за участю лівих радикалів".
Він в черговий раз закликав владу міста Портленд (штат Орегон) прийняти його пропозицію щодо введення Національної гвардії для забезпечення правопорядку. "Ми можемо розв’язати проблему приблизно протягом години в Портленді. Коли будете готові, дайте нам знати, ми швидко розв’яжемо проблему злочинності в вашому місті", - сказав Трамп.
Раніше Трамп заявив, що єдиний спосіб припинити безлади в містах країни - це застосування сили.
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