Понад 23 тисячі сімей в Україні отримали підтримку за програмою "е-Відновлення"

18:32 10 листопада Київ, Україна

Від старту програми державної грошової допомоги "е-Відновлення" кошти на відновлення житла отримали понад 23 тисячі українських сімей, чиє житло постраждало внаслідок вторгнення росії.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Послуга "е-Відновлення" стартувала в "Дії" на початку травня. Це найскладніший сервіс з погляду взаємодії держорганів, комісій та банків, але дуже простий для громадян. Загалом у кілька кліків подаєте заяву та отримуєте компенсацію за пошкоджене майно", - нагадав міністр.

За його словами, надійшло 56,8 тисячі заяв, а 23 219 сімей отримали кошти на відновлення свого житла. Це понад 1,8 млрд гривень, які можна витратити на будматеріали чи ремонт послуги, щоб швидше відбудувати власний будинок.

"До програми приєдналися десятки компаній-партнерів. Зможете всього за кілька кліків переглянути та відфільтрувати магазини за потрібними послугами та товарами. Все зручно та просто", - поінформував Федоров.

Він наголосив на важливості другого етапу програми "е-Відновлення", який розпочався 1 серпня.