Понад 150 міст 20 країн світу відмовилися бути побратимами з містами Росії

10:43 29 травня Київ, Україна

Між містами світу часто зав'язувалися тісні дружні стосунки і вони ставали містами-побратимами. Але агресивна політика Росії призвела до того, що понад 150 міст світу розірвали побратимські угоди з містами Росії. Про це повідомляє телеграм-канал "Типова Україна".

"Понад 20 країн світу відмовилися мати такого брата і розірвали побратимські відносини з більш ніж 160 містами на росії.. Це зробили міста Австралії, Австрії, Великої Британії, Данії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Норвегії, Перу, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландів. Ще десятки країн - на шляху до цього", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Росії втрачають інтерес до того, що відбувається в Україні.