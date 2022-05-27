Боїнгам російських компаній обмежили польоти до Китаю

Китайська влада продовжує негласно приєднуватися до санкцій проти Росії. Цього тижня китайським авіакомпаніям було розіслано документ про заборону польотів російських літаків Boeing через КНР.
Згідно з документом, який російські перевізники отримали цього тижня, китайська влада вимагає, щоб повітряні судна з росії не мали подвійної реєстрації. Зараз літаки перереєстровані в Росії, але зберігають початкову реєстрацію на Бермудських островах.
Виключити їх із бермудського реєстру неможливо: право на це мають лише лізингодавці, і вони здебільшого приєдналися до санкцій.
Відтепер Boeing російських компаній дозволяється пролітати китайську територію лише транзитом. Від нових правил уже постраждала "Авіастар-ТУ" - основний партнет маркетплейсу "Аліекспрес".
Компанія, яка возила в Росії по 700 тонн китайського ширвжитку на тиждень, отримала повідомлення, що п'ять її судів Boeing не відповідають вимогам ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації), розповіло джерело на логістичному ринку.
Загалом росія конфіскувала в іноземних лізингодавців понад 500 літаків на суму 10 млрд. доларів. Цей захід був включений в пакет санкцій у відповідь після того, як Boeing і Airbus відмовилися поставляти в росію запчастини і обслуговувати літаки.
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