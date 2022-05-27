Боїнгам російських компаній обмежили польоти до Китаю

16:53 27 травня Київ, Україна

Китайська влада продовжує негласно приєднуватися до санкцій проти Росії. Цього тижня китайським авіакомпаніям було розіслано документ про заборону польотів російських літаків Boeing через КНР

Згідно з документом, який російські перевізники отримали цього тижня, китайська влада вимагає, щоб повітряні судна з росії не мали подвійної реєстрації. Зараз літаки перереєстровані в Росії, але зберігають початкову реєстрацію на Бермудських островах.



Виключити їх із бермудського реєстру неможливо: право на це мають лише лізингодавці, і вони здебільшого приєдналися до санкцій.



Відтепер Boeing російських компаній дозволяється пролітати китайську територію лише транзитом. Від нових правил уже постраждала "Авіастар-ТУ" - основний партнет маркетплейсу "Аліекспрес".



Компанія, яка возила в Росії по 700 тонн китайського ширвжитку на тиждень, отримала повідомлення, що п'ять її судів Boeing не відповідають вимогам ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації), розповіло джерело на логістичному ринку.

"Якщо рейси в Китай не припиняться, авіакомпанія зіткнеться з відповідними штрафними санкціями", - додав він.

Загалом росія конфіскувала в іноземних лізингодавців понад 500 літаків на суму 10 млрд. доларів. Цей захід був включений в пакет санкцій у відповідь після того, як Boeing і Airbus відмовилися поставляти в росію запчастини і обслуговувати літаки.