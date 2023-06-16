Бої на кордоні Афганістану та Ірану: Талібан оголосив війну Ірану - ЗМІ

10:22 28 травня Київ, Україна

Після захоплення талібами влади в Афганістані минуло зовсім небагато часу. І ось новий збройний конфлікт. За повідомленням міжнародних ЗМІ, Талібан оголосив війну Ірану, про це повідомив лідер Талібану Абдулхамід Хорасані.

За інформацією журналістів, на кордоні Афганістану та Ірану почалися бої. Бойовики Талібану підтягуються до території Ірану. Вже вбито військових.

Конфлікт вибухнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, що регулярно висихає. Наразі провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових дамб на річці та перенаправленні води.

Напередодні таліби атакували прикордонний пункт Ірану. Ватажки Талібану запевнили, що якщо "старійшини дозволять", то вони готові розпочати джихад та "завоювати Іран".